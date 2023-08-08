الثلاثاء 08 آب 2023
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أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس

طقس حار
أجواء حارة
تكون الأجواء، اليوم الثلاثاء، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41- 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
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