أجواء حارة وجافة حتى الأسبوع المقبل وتحذيرات من أشعة الشمس

اضافة اعلان

تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، اليوم الخميس، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وحذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وتستمر الأجواء الأحد، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22 وفي مرتفعات الشراة 34 - 20، وفي مناطق البادية 41 - 26، وفي مناطق السهول 39 - 25، وفي الأغوار الشمالية 43 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 31، وفي البحر الميت 43- 30، وفي خليج العقبة 43 - 30 درجة مئوية.-(بترا)