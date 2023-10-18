الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء خريفية اليوم وغدا ومشمسة الجمعة

عمان
عمان
تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام اليوم الأربعاء، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال تساقط  زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 
يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. 
ترتفع درجات الحرارة يوم السبت، وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. 
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 22 - 9، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.- (بترا)
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