الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

أجواء خريفية حتى الخميس

الخريف
طقس خريفي
يتوقع اليوم الاثنين، ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك

الملك: ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل التغيير بالنظام التعليمي

منذ10 ساعة
مبنى بلدية إربد - (أرشيفية)

خفض عدد المستحقين للمكافآت ببلدية إربد.. هل يخالف التعليمات؟

منذ10 ساعة
زهور - أرشيفية

بورصة الزهور تنتقل لموقعها الجديد رغم تحفظات التجار والمزارعين

منذ10 ساعة
Untitled-1

الحمود: مبادئ تمنح الأولوية لقانون الصحة العامة على "حقوق الطفل"

منذ10 ساعة
"مطعوم الحصبة".. جدل يشتعل و"الصحة" تلجأ للتأجيل

الجدل يجبر "الصحة" على تأجيل "مطعوم الحصبة"

منذ10 ساعة
أحد مصانع الألبسة-(أرشيفية)

صناعة الأزياء مسؤولة عن %10 من انبعاثات الكربون سنويا

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ12 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 