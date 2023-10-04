الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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أجواء خريفية لطيفة حتى السبت وزخات خفيفة اليوم

فصل الخريف - (تعبيرية)
الخريف
يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في وسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .
فيما يطرأ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة ، لتصبح الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة.
وتبقى الأجواء السبت خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 21 - 14، وفي مناطق البادية 28 - 19، وفي مناطق السهول 27 - 19، وفي الأغوار الشمالية 33 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 33 - 24، وفي خليج العقبة 33 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
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