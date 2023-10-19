الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

مدينة عمان - (أرشيفية)
عمان
تسود أجواء اليوم الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
 وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تصبح حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة. 
يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة. 
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 12 وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
8ecec311-232247

الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

منذ16 ساعة
إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية بحق سكان غزة

إحالة إسرائيل إلى محكمتي "الجنائية" و"العدل" الدوليتين.. خيار أردني ممكن

منذ16 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مجلس النواب - (تصوير: ساهر قدارة)

الخصاونة: صدى ألم الفلسطينيين يتردد في نفوس الأردنيين (فيديو)

منذ17 ساعة
متظاهرون في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان - (تصوير أمير خليفة)

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

منذ17 ساعة
رئيس ملس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: جريمة المستشفى المعمداني وصمة عار في جبين الإنسانية

منذ17 ساعة
نقابة الصحفيين الأردنيين - (أرشيفية)

"الصحفيين الأردنيين" تدعو لوقفات تضامنية مع غزة أمام المؤسسات الإعلامية الأحد المقبل

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

إجهاض المخطط الإسرائيلي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

تفويت الفرصة لـ"نزع الاستقرار"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة، بغداد.. تشابه السيناريو والقهر والصمت!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

سلامة الدرعاوي |اليوم

مناجاة رياضية لغزة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات | منذ12 ساعة
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات | منذ12 ساعة
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
 