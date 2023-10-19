أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

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تسود أجواء اليوم الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.يطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تصبح حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 12 وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية.- (بترا)