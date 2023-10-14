السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء خريفية معتدلة بوجه عام اليوم وانخفاض ملموس غدا

أجواء خريفية
طقس خريفي
تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائما جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية لفترات محدودة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث تستمر الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحيانا لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الثلاثاء، مستقرة، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)
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