الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء خريفية معتدلة بوجه عام حتى السبت

مدينة عمان - (أرشيفية)
عمان
تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تبقى الأجواء السبت، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 12، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 32 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 23 درجة مئوية.- (بترا)
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