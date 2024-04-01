الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الخميس

عمان
مشهد من عمان

تكون الأجواء اليوم الاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وتكون الأجواء يوم الخميس دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 12, وفي مناطق البادية 29 - 13 وفي مناطق السهول 28 - 14, وفي الأغوار الشمالية 34 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.- (بترا)

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