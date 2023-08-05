السبت 05 آب 2023
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أجواء صيفية عادية اليوم وحارة نسبيا الأحد والإثنين

عمان
عمان
تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، وخصوصا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الإثنين، حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18 وفي مرتفعات الشراة 29 - 19، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 32 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
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