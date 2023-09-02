أجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق

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يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الثلاثاء، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.- (بترا)