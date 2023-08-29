أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم

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تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.كما يطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتستمر الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 17، وفي مناطق البادية 34 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.- (بترا)