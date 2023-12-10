الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة اليوم وحالة عدم استقرار مساء الغد

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- الأمطار في جنوب المملكة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية، وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.
وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع -بمشيئة الله- هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 12 وفي مناطق السهول 20 - 13, وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القوات المسلحة

تعرض “الميداني الأردني” جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية

منذ 9 دقيقة
شعار حزب الميثاق الوطني

الميثاق: الناقل الوطني مشروع استراتيجي للدولة

منذ17 ساعة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - (أرشيفية)

استعادة نصف مليار دينار من فم الفاسدين

منذ20 ساعة
مياه تتدفق في إحدى البرك الزراعية-(ارشيفية)

خبراء: تقاطع التحديات البيئية والمخاطر الجيوسياسية يتطلب تدخلا عاجلاً

منذ21 ساعة
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: إسرائيل تقتل الإيمان بالسلام ولن نسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين

منذ24 ساعة
أمطار عمان

أجواء باردة وأمطار في بعض المناطق

09 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ12 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ12 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 