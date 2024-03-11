الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع ملموس غدا

عمّان - (أرشيفية)
عمّان - (أرشيفية)

تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.


كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.


أما الخميس، فيطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء قليلا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 23 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8, وفي الأغوار الشمالية 25 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع ملحوظ الثلاثاء والأربعاء

10 آذار 2024
عمان

المملكة تتأثر غدا بكتلة هوائية باردة ورطبة

02 آذار 2024
عمان

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق

28 شباط 2024
عمان

عدم استقرار وأمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم

27 شباط 2024
اقرأ أيضا
وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة - (أرشيفية)

محافظة يدعو لتفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية في الجامعات

منذ18 ساعة
الشواربة يفتتح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

افتتاح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

منذ18 ساعة
مساعدات طبية

النقابات المهنية تتمكن من إيصال المساعدات لعدد من مستشفيات غزة

منذ18 ساعة
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة يترأس اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الخصاونة: سنتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة كما تجاوزنا عدة أزمات من قبل

منذ19 ساعة
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)

بدء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

منذ19 ساعة
جانب من مراسم توقيع الاتفاقيات

وفد المستشفيات الأردنية يوقع اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ13 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 