الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في معظم المناطق حتى الأحد

عمان
عمان
ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 11، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 19، وفي البحر الميت 27 - 18، وفي خليج العقبة 27 - 19 درجة مئوية.- (بترا)
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