أجواء لطيفة في مناطق البادية والسهول ودافئة في الأغوار والعقبة

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تكون الأجواء اليوم الأحد، مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الاثنين، مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود الأجواء الدافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اما الأربعاء، فتتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم تدريجيا، وتتحول الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 18 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.- (بترا)