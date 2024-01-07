الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة في مناطق البادية والسهول ودافئة في الأغوار والعقبة

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الاثنين، مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود الأجواء الدافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
اما الأربعاء، فتتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم تدريجيا، وتتحول الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراة 18 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

انقلاب جذري على الطقس نهاية الأسبوع

منذ12 ساعة
القوات المسلّحة الأردنية تكشف صور وأعداد المهربين

الجيش: انتهاء الاشتباكات مع المجموعات المسلّحة

منذ13 ساعة
مخدرات مضبوطة - (أرشيفية)

الحكومة: الحرب طويلة مع مهربي المخدرات

منذ17 ساعة
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)

32425 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحانات تكميلية التوجيهي غدا

منذ18 ساعة
الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع وفد أميركي

منذ18 ساعة
عمان

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ11 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ11 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 