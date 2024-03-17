أجواء مائلة للدفء نهارا وعدم استقرار جوي ليلا

تكون الأجواء اليوم الأحد، مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تتحول الى مغبرة خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتتأثر المملكة ليلًا بحالة من عدم الأستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وتتحول ليلا الى شمالية غربية.



كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 12 وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 14، وفي الأغوار الشمالية 29 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.-(بترا)