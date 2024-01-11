أجواء ماطرة وباردة في أغلب المناطق اليوم وغدا

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يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة أحيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.اما السبت، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.كما يطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5، وفي مرتفعات الشراة 7 - 4، وفي مناطق البادية 15 - 7، وفي مناطق السهول 11 - 7، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 11، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)