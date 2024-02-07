الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء بالأغوار والبحر الميت

عمان
عمان
يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4, وفي مناطق البادية 19 - 6 وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 23 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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