أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت

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يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.يطرأ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 25 - 14، وفي مناطق البادية 31 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.- (بترا)