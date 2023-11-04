أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين ومشمسة الثلاثاء

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تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .أما الثلاثاء، تكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.- (بترا)