السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء مغبرة ودافئة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

غبار يسود الأردن - (أرشيفية)
غبار يسود الأردن - (أرشيفية)

يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مغبرًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيفا في اغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
ويكون الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 12 وفي مرتفعات الشراة 27 - 13, وفي مناطق البادية 33 - 14 وفي مناطق السهول 31 - 16, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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