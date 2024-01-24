الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أجور الأطباء".. اتفاق مبدئي بانتظار الإقرار الحكومي

طبيب - (تعبيرية)
طبيب - (تعبيرية)
 كشف مصدر مطلع، أن اتفاقا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والبنك المركزي وشركات التأمين، جرى حول صيغة لإنهاء خلاف لائحة الأجور، وإقرار التوافق على التعليمات التي أقرت بذلك، ورفعت لرئاسة الوزراء عبر وزير الصحة د. فراس الهواري، بانتظار إقرارها من الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان
واتفق الأطراف على بعد إبرام الاتفاقية على البدء بتنفيذها، بعد مرور شهر واحد من صدورها في الجريدة الرسمية.
وبموجب الاتفاقية، توصل أطراف الخلاف، إلى أن التسعيرة التي سيعمل بها، ستكون تسعيرة 2024، وفق نظام اللائحة للعام 2008، وعلى النحو التالي: زيادة 20 % للعام 2024 على لائحة أجور 2008، و20 % للعام 2025، و20 % للعام 2026، وبعدها تحسب مدة الزيادة وفقا لمعدلات التضخم.
أما بالنسبة للإجراءات غير المدرجة على تسعيرة 2008، فأشار الاتفاق الى أنه تؤخذ من تسعيرة 2021 مع خصم يتراوح بين 40 إلى 45 % لصالح شركات التأمين، فيما سيطبق الصندوق التعاوني للنقابة، التسعيرة التي تعتمدها بدون أي خصومات، عدا الضريبة واقتطاع الصندوق الذي سيكون أقل من 5 %.
وبشأن الكشفية، جرى التوافق على أن تكون 15 دينارا في الحد الأدنى، بينما الحد الأعلى 30 دينارا، والطبيب العام 10 دنانير، ولا يوجد أي خصومات غير الضريبة واقتطاع نسبة الصندوق، كما لا يوجد خصومات تقاعدية على تسعيرة 2024، بحيث ستكون الزيادة لمعظم الأطباء في القطاع الخاص.
كما اتفق على تطبيق لائحة الأجور خلال سنتين، على إضافة 60 % وشطب الخصم التعاقدي الذي قد يصل لـ25 %، وستكون زيادة الطبيب 25 % بدل خبرة لمن بلغت خبرته 20 سنة خبرة و10 % لمساعد الجراح، وإزالة أي خصومات كانت شركات التأمين تقدرها، وقدرها الأطباء بـ10 %.
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