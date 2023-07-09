أحمد الصفدي يؤكد أهمية التعاون البرلماني مع السعودية

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أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عمق علاقات الأردن والسعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معربا عن تطلعه والوفد النيابي لتعزيز التعاون البرلماني المشترك، خدمة للشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية.جاء ذلك خلال لقاء الصفدي والوفد النيابي المرافق له في العاصمة السعودية الرياض، رئيس مجلس الشورى السعودي د. عبد الله آل الشيخ.وخلال استقبال للصفدي، أكد آل شيخ على أهمية أن تسهم هذه الزيارة بتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودي والنواب الأردني، بما يحقق تطلعات قيادتي بلديهما.وحضر الاستقبال عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية عبدالمحسن بن محمد المنيف، وسفير الأردن لدى السعودية علي الكايد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى السعودي.والتقى الصفدي في مستهل زيارته، مسؤولين في غرفة تجارة الرياض والتي تعد من كبرى غرف التجارة العربية وتضم 35 غرفة تجارة، وجرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين غرف التجارة الأردنية السعودية، والاستفادة من الخبرات في البلدين، وقد وجه الصفدي في اللقاء، دعوة للأشقاء في غرف التجارة بالرياض لزيارة الأردن من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.من جهتهم، أكد مسؤولون في غرف تجارة الرياض حرصهم على التعاون المشترك والاستفادة من التجربة الأردنية في القطاعات الصحية والسياحية والبنى التحتية.وسيعقد الصفدي وآل الشيخ اليوم، مباحثات رسمية في مقر مجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز التعاون البرلماني المشترك.ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد، وصالح أبو تايه، ومحمد بني ياسين، ومحمد عبابنة وسلامة البلوي.