أدوار مهمة لديوان المحاسبة.. كيف يعزز أدواته الرقابية؟

إيمان الفارس

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رغم التزام ديوان المحاسبة بأعماله الرقابية على السلطة التنفيذية، إلا أن أدوات وأشكال الرقابة المتبعة؛ لا تزال بحاجة للتطوير والتحديث بمختلف المسارات، وفق خبراء في القانون الإداري.ويؤكد هؤلاء المختصون، لـ"الغد"، ضرورة تفعيل السلطة التقديرية لأصحاب المناصب والقرارات وصولا لتفعيل الإدارة الحكيمة، داعين لأهمية توفر الخبرة الكافية لدى القيادات في المؤسسات الرقابية، وخاصة فيما يرتبط بالأنظمة والتعليمات.وخلصوا إلى ضرورة أن يتم تطوير آليات عمل ديوان المحاسبة وأدواته، مشيرين إلى أهمية فتح النقاش ومراجعة قانون الديوان، وبيان أوجه التحديات والتعديلات والثغرات التي تعيق عمله.وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الإداري والوظيفة العامة في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د. محمد المعاقبة أهمية ترسيخ معايير واضحة لقياس أداء الوزارات والمؤسسات الخدمية وغير الخدمية وصولا لإمكانية قياس هذا الأداء.وقال المعاقبة إنه يجب الانتقال من رقابة المشروعية إلى رقابة "الملاءمة"، كمفهوم جديد، مشيرا إلى أنه رغم أهمية "المشروعية"، إلا أن فكرة الملاءمة ترتبط بالسلطة التقديرية للإدارة.وفسّر ما سبق، بمعنى أن كل من يشغل منصب مدير أو مدير عام، يتصرف ضمن المساحة التي منحت إليه بموجب التشريعات، حيث تسمى هذه المساحة بالسلطة "التقديرية"، مبينا أن هذه السلطة تمنح صاحب المنصب أن يتصرف بفعالية إدارية، ويحقق الأهداف المرجوة، فيما يساهم تقييد الإدارات والوزارات بنصوص حرفية وجامدة يؤدي لنتائج معاكسة وغير إيجابية تتعلق بأداء القطاع العام.وأبدى تفاؤله بتولي شخصية أكاديمية لرئاسة ديوان المحاسبة حاليا، سيما وأن ذلك يدعم الوصول لنتائج مأمولة، خاصة في تطوير وسائل وأدوات الرقابة التي يعتمدها الديوان، والتي بدورها تسهم في تحديث الرؤية الملكية بإصلاح القطاع العام وتحديثه، والقضاء على كافة أشكال الترهّل والبيروقراطية.وأوصى المعاقبة بضروة أن يقدم الديوان، باعتباره مؤسسة ذات عراقة وبيت خبرة، لكل الوزارات؛ الاستشارة والنصح للخروج من دوامة البيروقراطية، مشيرا إلى منح قانونه؛ الحق لكافة المؤسسات العامة والوزارات بطلب الاستشارات منه في المسائل الملتبسة.وخلص إلى أهمية إعادة النظر بوسائل الرقابة الحالية، والعمل على تأهيل كوادر ديوان المحاسبة وبناء قدراتهم، مشددا على ضرورة صياغة استراتيجية تدريب شاملة لمدققي الديوان تنصبّ على الجوانب المحاسبية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية الجديد.وأشار إلى مهمة كبيرة ستقع على الديوان مستقبلا وخلال الشهور المقبلة، خاصة بعد إنهاء دور ديوان الخدمة المدنية بالترشيح للتعيين، وترك الأمر للوزارات والمؤسسات العامة لاختيار الموظفين بطريقة المسابقة والإعلان.من جانبه، أكد الوزير الأسبق سعيد المصري أن الخروج من "الشرنقة"، أو تقليدية الرقابة، يتطلب التفكير بطريقة موضوعية والتغيير في النهج، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية وصولا للتحسين والتنمية في الدولة الحديثة.ودعا المصري إلى ضرورة توفر الخبرة الكافية والشاملة لدى القيادات بالمؤسسات الرقابية، وخاصة فيما يرتبط بالأنظمة والتعليمات وذلك قبل البدء بتقييم وجود مخالفات من عدمها، منوها بأن التشبث بأنظمة وتعليمات بعيدة كل البعد عن متطلبات التنمية في الدولة الحديثة، يحول بينهم وبين القيام بالدور المطلوب.وفيما وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، أكد أستاذ القانون العام في جامعة جرش د. صدام أبو عزام أهمية التوجيهات الملكية بخصوص دعم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهود ديوان المحاسبة لتحقيق دوره المنوط به بموجب دستوره وقانونه.وقال أبو عزام إن للديوان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وليس مؤسسة حكومية، أساسا دستوريا، ملخّصا دوره الأساسي في "الحفاظ على المال العام ومراقبة موارد الإنفاق من الدولة وتطوير نهج الحوكمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".وأكد أنه انطلاقا من ذلك، تأتي أهمية التوجيهات الملكية للديوان والعاملين فيه بضرورة تطوير آليات عمله وأدواته، ما يتطلب فتح النقاش ومراجعة قانون الديوان، وبيان أوجه التحديات والتعديلات والثغرات التي تواجه عمله، وصولا لتنفيذ هذه الرؤية، وذلك توازيا وتطوير خطة استراتيجية أو مراجعة الخطط القائمة لتتواءم مع التوجيهات الملكية في هذه المسألة.ودعا إلى ضرورة ربط وحدات الرقابة الداخلية مع كوادر الديوان لتكون وحدات الرقابة الداخلية، أذرعا تنفيذية للديوان وتقوم بدور الرقابة الداخلية، موضحا أنه "كلما أحكمنا التدابير الوقائية والتشريعية والإدارية والقرارات والممارسات، كلما خففنا من أوجه الفساد والترهل الإداري وغيرها من العوامل المؤثرة على المال العام وجودة تقديم الخدمات الرسمية".وأضاف: "نحن معنيون بدور ديوان المحاسبة إزاء ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لعمله، سواء القانون أو الأنظمة أو التعليمات في الديوان، وضرورة مراجعة الخطة الاستراتيجية، ومراجعة آليات التعاون والتنسيق بين الديوان الوزارات والمؤسسات التي يشرف عليها الديوان من جهة، وضرورة تفعيل وزيادة التشبيك القانوني بين الديوان ووحدات الرقابة الداخلية لتكون كل مؤسسات الرقابة ذات بعد تكميلي وليست ذات بعد تنافسي في هذا الإطار، من جهة أخرى".وذلك إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة في تقديم النصح والمشورة، بألا يقتصر فقط على المحاسبة ما بعد المخالفات، ومراجعة آليات التعاون مع المؤسسات، والتعامل مع الاستيضاحات، فضلا عن مراجعة طريقة إعداد التقارير السنوية بما يكفل تسهيل قراءتها ومراجعتها بشكل دوري، ونشر ثقافة وطنية جامعة لتوصيات الديوان، بحسبه.وكان جلالة الملك حثّ على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون، وضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.ولفت جلالته في اجتماع عقد مؤخرا مع رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل، وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، والتأكيد على أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي لدعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي.واستعرض الحمادين حينها، خطة التحديث الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2024-2026 والتي يتم إعدادها ضمن برنامج زمني، وتشمل مراجعة تشريعات الموارد البشرية، وتحديث برنامج التدريب الوظيفي المتخصص، وإنشاء قسم للمؤهلات المهنية، وتحديث الهيكل التنظيمي وإحياء فكرة معهد الرقابة.كما تتضمن الخطة تطبيق حلول التحول الرقمي، ونظام استخراج البيانات الحكومية، وتعزيز فرق تدقيق المخاطر والتحقق، والتركيز على ممارسات التدقيق، وتعزيز الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.وأشار الحمادين إلى تطوير نظام إنهاء الاستيضاحات والكتب الرقابية، وتطوير برنامج محوسب خاص بتسوية وفض النزاعات والتقاضي، مبينا أن ديوان المحاسبة يعمل على تعزيز علاقاته بالمنظمات الرقابية الدولية.