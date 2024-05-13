أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3452طنا، منها 2536طن خضار، و747طن فواكه، و 168طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25، والبصل الناشف بين 15 و25 قرشا، والبطاطا بين 25 و 50 قرشا، والبندورة بين 7 و15 قرشا، والجزر بين 25و 35 قرشا، والخيار بين 10و 25 قرشا، والزهرة بين 20و 30 قرشا، والليمون بين 30و 50قرشا، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.-(بترا)