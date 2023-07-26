الخميس 27 تموز 2023
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"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري

"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري
"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري
 كشفت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في عمان إيناس أبو خلف عن أن الفلسطينيين الذين يعيشون في مسافر يطا ومحيطها، في جنوب الضفة الغربية المحتلة، يواجهون تحديات عظيمة، كالعيش في خوف دائم من الإجلاء، والتعرض لهدم منازلهم ومنع المياه عنهم، وتقييد تحركاتهم.اضافة اعلان
وأكدت أبو خلف خلال مؤتمر صحفي للمنظمة أمس لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في منطقة مسافر يطا، في جنوب الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يواجه أهلها خطر الإجلاء القسري، أن أهالي المنطقة يتعرضون للعنف من قبل المستوطنين، حيث "تفرض سلطات الاحتلال ضغوطاً هائلة على سكان مسافر يطا في الضفة الغربية لكي يغادروا المنطقة، مما قد يرقى إلى كونه تهجيراً قسرياً، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وجرى تناول الآثار الصحية الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية لإجلاء سكان "مسافر يطا" قسراً، والتي شهد عليها فريق المنظمة الإنسانية الدولية من خلال عمله في القرى ومحيطها.
وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض فيلم وثائقي بعنوان "مسافر يطا، المُرحّلون قسراً"، تضمن شهادات لسكان القرى الذين يعانون من هدم البيوت والخيم.
وتخلل المؤتمر مداخلات لفريق منظمة أطباء بلا حدود القادم من الأراضي الفلسطينية المحتلّة. 
من جانبه، قال رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ديفيد كانتيرو بيريز، إن "قرابة 1100 شخص من سكان مسافر يطا يعيشون تحت خطر التهجير القسري، ويمكن القول بأن خطر التهجير يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والذي يجب على إسرائيل احترامه بوصفها قوة محتلة، ويمنع القانون الدولي الإنساني بشكل صريح النقل الفردي أو الجماعي القسري".
وأضاف بيريز أن "الإخلاء القسري الناتج عن التهجير يعتبر نقلاً قسرياً ويشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي يصبح جريمة حرب".
وأكد قائلا: "يتعرض سكان مسافر يطا لكافة أشكال العنف، فيدخل الجنود القرى ليلاً، ويفرضون حظر تجول وغيره من القيود على الحركة، ويقومون بتدريب عسكري بالقرب من مناطق معيشة الناس، ويصادرون المركبات ويهدمون المنازل، إنهم يجعلون حياة الناس لا تطاق". 
وكثفت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها منذ أيار (مايو) 2022، في أعقاب حكم صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية أزال جميع الحواجز القانونية التي تحول دون التهجير القسري للفلسطينيين من "مسافر يطا" لإفساح المجال أمام إقامة منطقة عسكرية.
وكان لذلك تأثيرا شديدا على قدرة السكان على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية. 
بدورها، قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية للمنظمة في القدس، فريديريكيه فان دوغن: "خلال السنة الماضية، شهدنا تصاعداً في الإجراءات المقيدة للحركة، ما أثر على إمكانية وصول الناس إلى الخدمات الطبية".
وأضافت دوغن أن المرضى كانوا يُمنعون بشكل متكرر من الوصول إلى القرى التي تقدم فيها المنظمة الخدمات الطبية، إذا أظهرت بطاقة هويتهم أنهم من قرية مختلفة.
ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف التي تسعى لدخول مسافر يطا تعرضت إلى التأخير أو المنع أحياناً، كما يتم اعتراض المرضى وهم في طريقهم إلى المستشفيات من قبل الحواجز، ما يؤخر وصولهم.
ونتيجة لذلك، أفاد العديد من السكان أن الوصول غير المضمون إلى الرعاية الطبية في مسافر يطا أجبر الأشخاص الضعفاء صحيا – بما في ذلك النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل، وكبار السن الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة – على مغادرة منازلهم وعائلاتهم إلى مدينة يطا القريبة.
وأبلغ أكثر من نصف مرضى "أطباء بلا حدود" في عام 2022 عن أعراض نفسية جسدية، فيما ظهرت على ربع المرضى أعراض ما بعد الصدمة، ووصف ثلثاهم وجود أعراض اكتئابية لديهم.
وأكد بيريز أنه على مدى العام الماضي، شهدت المنظمة مباشرة تأثير التدابير القسرية المتزايدة على الصحة الجسدية والنفسية للناس في مسافر يطا.
وقال: "بوصفنا منظمة طبية إنسانية، فإننا ندين السياسات الإسرائيلية وندعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لخطة الإخلاء ووقف تنفيذ الإجراءات التي تقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية للفلسطينيين في مسافر يطا. يجب لهذه المعاناة أن تتوقف، كما تدعو منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لحماية سكان مسافر يطا وضمان احترام حقوقهم الإنسانية".
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