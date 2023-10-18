أكثر من مليون دينار تبرعات "غزة معا ننصرها" حتى الثانية بعد الظهر

ويمكن التبرع للحملة من خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، إضافة إلى الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة "غزة معا ننصرها إيواء وإعمار"، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.
كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين أو نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".