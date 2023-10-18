الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من مليون دينار تبرعات "غزة معا ننصرها" حتى الثانية بعد الظهر

سيارات إسعاف في غزة
سيارات إسعاف في غزة
بلغت حصيلة التبرعات التي جُمعت حتى الساعة الثانية بعد الظهر، خلال اليوم المفتوح الذي أقامته اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لصالح حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني، أكثر من مليون دينار، علما أن جمع التبرعات لصالح الحملة مستمر عبر أثير إذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و102.9 في إربد والشمال، خلال اليوم المفتوح حتى منتصف الليلة.اضافة اعلان

ويمكن التبرع للحملة من خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، إضافة إلى الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة "غزة معا ننصرها إيواء وإعمار"، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين أو نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".
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