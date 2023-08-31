الأحد 03 أيلول 2023
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"أكيد": 25 إشاعة في آب منها 23 عبر مصادر داخلية

إشاعة - تعبيرية
إشاعة - تعبيرية
 سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 25 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب (أغسطس) من خلال وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية.اضافة اعلان
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره أمس إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 25 إشاعة، مسجلا بذلك زيادة مقدارها 6 إشاعات، مقارنة مع الإشاعات التي سجلت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، والتي بلغت 19 إشاعة.
وأضاف أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال تبين أن قطاع الشأن العام تبوأ المرتبة الأولى وسجل 7 إشاعات من أصل 25، وبنسبة 28 بالمائة، ثم جاءت في المرتبة الثانية الإشاعات الصحية حيث سجلت 5 إشاعات، وبنسبة 20 بالمائة، وحلت في المرتبة الثالثة الإشاعات الاقتصادية والسياسية، حيث سجل كل منهما 4 إشاعات، وبنسبة 16 بالمائة، وفي المرتبة الرابعة، بلغت الإشاعات الأمنية 3 وبنسبة 12 بالمائة، فيما سجلت الإشاعات الاجتماعية 2 لتحل في المرتبة الخامسة والأخيرة وبنسبة 8 بالمائة.
ولفت المرصد إلى أنه تتبع مصدر الإشاعات خلال شهر آب وتبين أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 23 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب، وبنسبة بلغت 92 بالمائة، فيما سجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، وبنسبة 4 بالمائة، وإشاعة أخرى غير محددة المصدر وبنسبة 4 بالمائة أيضا.
وأشار التقرير إلى أن 14 إشاعة، وبنسبة 56 بالمائة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما روج الإعلام لـ11 إشاعة وبنسبة بلغت 44 بالمائة، ويعد هذا رقما غير مسبوق مقارنة مع الإشاعات التي تطلقها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.-(بترا)
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