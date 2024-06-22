 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمانة عمان تفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2024

امانة عمان
أمانة عمان الكبرى تفوز بجائرة للأمم المتحدة
فازت امانة عمان الكبرى بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة UNPSA لعام 2024، بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا عن الفائزين .

وحصلت الأمانة على الجائزة عن فئة معالجة تغير المناخ وذلك من خلال مشاركتها بمشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء ومبادرة الرئات الحضرية.اضافة اعلان

وتعد هذه الجائزة اعتراف دولي مرموق بالتميز في الخدمة العامة وتسعى إلى مكافأة الإنجازات الإبداعية للمؤسسات العامة التي تؤدي إلى إدارة عامة أكثر فعالية واستجابة في البلدان من جميع أنحاء العالم. 

وتم تنفيذ مشروع تحسين ظروف المعيشة في عمان ومبادرة الرئات الحضرية بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية وأمانة عمان الكبرى

ويعالج المشروع الحاجة إلى المساحات الخضراء العامة في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء، ويعمل على تعزيز جودة الحياة للسكان والتنوع البيولوجي، ويقوي التماسك الاجتماعي من خلال التخطيط والتصميم  التشاركي

وسيتم تكريم المشاريع الفائزة من خلال حفل سيقام في 26/6/2024 في مدينة إنشيون في جمهورية كوريا الجنوبية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024.
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