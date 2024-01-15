أمطار المربعينية في شمال الأردن تبلغ معدلها قبل انتهائها

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شهدت المملكة خلال الفترة (10-15) كانون الثاني/ ديسمبر في مربعينية الموسم الحالي 2023/ 2024 هطولاً للأمطار على شمال ووسط المملكة، وقد كانت غزيرة على فترات في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في هذه المناطق، وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.وقال آل خطاب إن محطة رصد جوي راس منيف سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية بلغ 73.2 ملم والذي يشكل ما نسبته 12% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي إربد وبمجموع مطري بلغ 56.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 51.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام.وأضاف أن المناطق الوسطى الغربية سجلت أعلى مجموع مطري في محطة رصد جوي السلط بلغ 61.7 ملم والذي يشكل ما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 60.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 56.9 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد مطار عمان المدني بمجموع مطري بلغ 26.1 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام.وتابع آل خطاب أنه في المناطق الوسطى الشرقية، سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي أعلى مجموع مطري بلغ 15.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة وادي الضليل بمجموع مطري بلغ 11 ملم والذي يشكل ما نسبته 08% من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.والجدير بالذكر أن أغلب المناطق الشمالية؛ بما فيها الأغوار الشمالية حققت أمطار فترة المربعينية قبل انتهائها والتي تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما حققت أغلب المناطق الوسطى؛ بما فيها الأغوار الوسطى أكثر من ثلثي مجموع الأمطار لفترة المربعينية.