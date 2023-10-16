الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق اليوم

أمطار - (تعبيرية)
أمطار
تبقى الأجواء اليوم الاثنين، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية، فيما هنالك فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غد الثلاثاء، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 11 وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 23 - 14، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 22، وفي البحر الميت 31 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.- (بترا)
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