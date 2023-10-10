الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمطار في أماكن متفرقة يصحبها الرعد وتساقط البرد

b1f1c684-أمطار-1
أمطار
تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي،  وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر  بسبب الضباب  فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. 
وبحسب "التقرير"، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 وتكون الأجواء الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 وفي مرتفعات الشراة 27 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 24 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 23 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تنقلات وتشكيلات إدارية ‏في وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية (أسماء)

منذ20 ساعة
عزت الرشق

الرشق لـ"الغد": سترون ما يسر قلوبكم قريبا.. وهذه أهدافنا (فيديو)

منذ22 ساعة
طوفان الاقصى

العشرات من عناصر حماس يتمكنون من التسلل إلى المستوطنات

منذ23 ساعة
عمان

الأرصاد: أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد والبَرَد

منذ23 ساعة
أرشيفية

بخطبة العرش.. الملك يفتتح "عادية الأمة" الأخيرة الأربعاء

08 تشرين الأول 2023
مبنى رئاسة الوزراء - (أرشيفية)

"الوزراء": الأردن مستمر بجهوده لوقف التصعيد في غزة

08 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟ في بادرة هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الانسان دورة تدريبي

تهاني روحي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ12 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 