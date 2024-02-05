أمطار في الشمال والوسط اليوم.. وارتفاعات متتالية بدءا من الغد

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تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، فيما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.ويطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك إحتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة، وباردة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسود أجواء مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3 وفي مرتفعات الشراة 7 - 2, وفي مناطق البادية 16 - 3 وفي مناطق السهول 11 - 5, وفي الأغوار الشمالية 17 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 21 - 14، وفي البحر الميت 20 - 13، وفي خليج العقبة 21 - 13 درجة مئوية.- (بترا)