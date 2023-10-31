الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمطار متفرقة اليوم وغدا وتحذير من خطر الانزلاقات على الطرقات

عمان
عمان
تكون الاجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة قد تمتد أحيانا الى بعض المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحيانا.اضافة اعلان
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدعو الى الابتعاد عن جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية .
وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الجمعة، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 22 - 13، وفي مناطق البادية 28 - 18، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 27، وفي البحر الميت 35 - 26، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
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