أمن الدولة تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة العدوان

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تعقد محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين.وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/ و، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته مكرر 4 مرات.وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.وكان مجلس النواب اتخذ في أيار الماضي، قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.