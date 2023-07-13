أولى جلسات "استثنائية النواب" الأحد

جهاد المنسي

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دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، الاحد المقبل.ويتضمن جدول أعمال الجلسة : تلاوة الإرادات الملكية السامية، المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من أيار (مايو) سنة 2023 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من الشهر الحالي.كما تضمن، كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المتضمن إعلام المجلس بأن محمد علي يوسف عكور والحاصل على أعلى الأصوات، ومن القائمة الفائزة ذاتها والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، يلي ذلك حلف اليمين الدستورية من قبله ليكون عضوا في المجلس، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور.وينص القسم على "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".كما أدرج على جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان، المتضمن مشـــروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من المجلس نفسه).بالإضافة لإدراج كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.