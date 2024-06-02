 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق إلى الديار المقدسة اليوم

مكة المكرمة - (أرشيفية)
مكة المكرمة - (أرشيفية)
تنطلق ظهر اليوم الأحد، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمان، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.اضافة اعلان

وتستعد شركة تطوير معان- المطور الرئيس لمنطقة معان التنموية- لاستقبال أولى طلائع أفواج الحجاج للعام الحالي وهم في طريقهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج في محور واحة الحجاج بعد تجهيزها بكافة احتياجاتها الفنية والإدارية واللوجستية في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

ووفرت شركة تطوير معان واحة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام مزودة بالبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى وضع برنامج لخدمات للحجاج ورعايتهم على مدار الساعة.

وقال المدير العام لشركة تطوير معان أيمن الشراري إن واحة الحجاج أصبحت جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات، مؤكداً أن الشركة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات ذات العلاقة ستسخر مختلف طاقاتها وإمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشار الشراري إلى أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية ألزمت جميع شركات الحج والعمرة بإجراء الفحص الفني في واحة الحجاج من قبل دائرة الترخيص والمركبات التي وضعت محطة متكاملة ومتخصصة للفحص الفني للحافلات قبيل مغادرة الحافلة الحدود، يهدف إلى ضمان أكبر قدر من السلامة العامة للحجاج والمعتمرين.

وتهدف واحة الحجاج إلى توفير مرفق حديث على طريق السفر الطويل يقدم خدمات متعددة يحتاجها كل من الحاج والمعتمر والمسافر أثناء سفره عبر الطريق الصحراوي متجهاً صوب الديار المقدسة وباقي مدن الجنوب حتى العقبة.
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