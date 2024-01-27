الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إتلاف أكثر من 11 ألف لعبة أطفال

طفل يلعب بألعاب أطفال - (تعبيرية)
طفل يلعب بألعاب مخصصة للأطفال - (تعبيرية)
أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير إصدار (14) قرار إغلاق و(66) إنذار وتحويل (109) منشأة إلى النّائب العامّ خلال عام 2023 إثر مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.اضافة اعلان

وأكّدت الزّهير أنّ كوادر المؤسسة نفّذت خلال العام الماضي (3650) جولة للتفتيش على الأسواق والرقابة على المصانع المحلية شملت جميع محافظات المملكة؛ للتحقّق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة، بالإضافة إلى الكشف على (2891) مصعداً للتحقق من صلاحيّتها للاستخدام العامّ.

وأضافت أنّ المؤسسة تحرص على وصول المنتج المطابق وذي الجودة العالية للمستخدم، وقد عملت المؤسسة على إتلاف العديد من المنتجات المخالفة؛ منها (28500) قطعة من مواد العناية الشّخصيّة مثل الشامبوهات ومعجون وفراشي الأسنان وغيرها، و(11200) قطعة من ألعاب الأطفال، إلى جانب إتلاف (3450) قطعة من اللوازم الإنشائيّة المخالفة.

وقالت الزّهير إنّ المؤسسة أتلفت أيضاً ما يقارب (10) أطنان من مواد التنظيف المختلفة و(1244) قطعة من الأحذية والألبسة والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلدة .

ودعت المواطنين إلى التّواصل مع المؤسسة لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم على هاتف وواتس آب الشّكاوى الموحّد (065301243) بالإضافة إلى الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة وصفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ المؤسسة استقبلت خلال العام الماضي (1030) شكوى، تمّت متابعتها وفق الجدول الزّمني الذي تتطلّبه الشّكوى.
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