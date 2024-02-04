الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إتلاف 17.500 طن من الألبان المغشوشة في عمان

ألبان
ألبان

أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مديرية الغذاء مصنعا للألبان في العاصمة عمان وأتلفت كمية من منتجات الألبان المغشوشة بعد ضبطها لديه، قدرت بنحو 17.500 طن، على مدار ساعات الفجر الماضية، محبطة بذلك عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين.اضافة اعلان

وصرح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن منتجات الألبان المغشوشة التي تم التعامل معها ضمن عملية رقابية استباقية ونوعية، تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام، وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج، مضيفا أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية.

وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء – قسم سلامة الغذاء المتداول، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمركز الأمني المختص قد داهمت المصنع المذكور ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها المؤسسة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، بما في ذلك مصانع ومعامل الألبان بهدف المتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
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