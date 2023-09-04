الإثنين 04 أيلول 2023
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إجراء أول عملية زراعة كلى في مستشفى الأمير حمزة "دون تطابق"

عملية جراحية - (تعبيرية)
عملية جراحية - (تعبيرية)
قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش إن عمليات زراعة الكلى تجرى بشكل واسع في الأردن، مشيرا إلى أن مستشفى الأمير حمزة أجرى حتى الآن 400 حالة زراعة كلى.اضافة اعلان

وأضاف أبو طربوش في حديثه لإذاعة "الأمن العام"، أن عمليات زراعة الكلى في الماضي كانت تستلزم تطابق زمرة الدم كشرط أساسي لإجراء هذه العمليات، مبينا أنه في الفترة الأخيرة أجريت الكثير من العمليات في العالم بالدول المتقدمة وبعض دول أوروبا دون تطابق لزمرة الدم والأنسجة بين المريض والمتبرع وذلك نظرا للتطور والتقدم المستمر في الطب حول العالم.

وتابع أن فريق زراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة أجرى عملية نوعية لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية بناء على رغبة أهل أحد المرضى لإجراء عملية لابنهم البالغ من العمر 23 عاما كان يعاني من فشل كلوي ويخضع لعمليات غسيل الكلى ولم يكن هناك أي تطابق في زمرة الدم بين المريض وأفراد الأسرة.

وأردف أنه تمت مناقشة الموضوع ودراسته بخصوص إمكانية إجراء العملية، وقرر الفريق الطبي المتخصص في مستشفى الأمير حمزة إجراء هذه العملية النوعية بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة، وتم إدخال المريض وتحضيره وعمل إجراءات طبية معينة، وتقديم العلاجات اللازمة له لضمان عدم رفض الكلية المتبرع بها من قبل جسم المريض، وتم إجراء العملية وكان وضع المريض بخير أثناء العملية وخلال الأيام الأولى بعد العملية.

وأكد أبو طربوش أن هذه العملية النوعية تجرى لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية وهو إجراء يفتح آفاقا جديدة أمام عمليات وتطور زراعة الكلى في الأردن.

وأشار إلى أنه في العادة يفضل أن يكون هناك تطابق في الأنسجة وفي زمرة الدم بين المريض والمتبرع كإجراء تقليدي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتبرع من عائلة المريض خوفا من تجارة الأعضاء.

وبين أنه في حال عدم توافر هذه الشروط يتم اللجوء إلى إجراء العملية دون تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع.
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