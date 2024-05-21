إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في غزة

اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية JAPA.كما أضاف القضاة بأنه تم أيضاً المساعدة في إجلاء طبيبَن يحملان الجنسية المصرية، وطبيب عُماني، وآخر سوداني، بالإضافة إلى طبيبين من حملة الجنسية الأمريكية، وطبيب أسترالي.وأكد السفير القضاة على أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الحيش العربي، تواصل عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.