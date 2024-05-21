 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تم اليوم، إجلاء ٩ من الأطباء والممرضين الأردنيين، من غزة إلى المملكة.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية JAPA.

كما أضاف القضاة بأنه تم أيضاً المساعدة في إجلاء طبيبَن يحملان الجنسية المصرية، وطبيب عُماني، وآخر سوداني، بالإضافة إلى طبيبين من حملة الجنسية الأمريكية، وطبيب أسترالي.

وأكد السفير القضاة على أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الحيش العربي، تواصل عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
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