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الأربعاء 06 أيلول 2023
4:55 م
إحالة المفوض في الطيران المدني خالد عربيات إلى التقاعد
المفوَّض المتقاعد من مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى التَّقاعد.
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