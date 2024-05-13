إحباط تهريب 1100 لتر جوس سجائر إلكترونية

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وأضاف الناطق الإعلامي أن دائرة الجمارك الأردنية وبموجب أحكام القانون تتحفظ على مثل هذه المواد وتتخذ عليها الإجراءات القانونية الجمركية اللازمة، كونها تشكل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان، وهي باعتبار بضائع مهربة غير خاضعة للرقابة الصحية ولاختبارات مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الأردنية.وأكدت دائرة الجمارك الأردنية حرصها على حماية صحة المواطن الأردني، وأداء واجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة تهريب كافة المواد الممنوعة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.