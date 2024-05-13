الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحباط تهريب 1100 لتر جوس سجائر إلكترونية

جوس سجائر إلكترونية مضبوطة
جوس سجائر إلكترونية مضبوطة
تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود العمري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من إحباط تهريب كمية كبيرة من الجوس تقدر بحوالي (1100) لتر معبأة في (8) براميل ضمن شحنة تقدر بـ(66) برميلا صرح عنها بأنها زيت دوار الشمس، ليتبين بالمعاينة والتفتيش وجود هذه الكمية من مادة الجوس المستخدم في السجائر الإلكترونية، حيث تم التحفظ على كامل الشحنة بما فيها المواد المضبوطة وواسطة النقل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية.اضافة اعلان

وأضاف الناطق الإعلامي أن دائرة الجمارك الأردنية وبموجب أحكام القانون تتحفظ على مثل هذه المواد وتتخذ عليها الإجراءات القانونية الجمركية اللازمة، كونها تشكل خطراً حقيقياً على صحة الإنسان، وهي باعتبار بضائع مهربة غير خاضعة للرقابة الصحية ولاختبارات مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الأردنية.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية حرصها على حماية صحة المواطن الأردني، وأداء واجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة تهريب كافة المواد الممنوعة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.
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