 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحباط تهريب 800 ألف حبة كبتاغون في حدود جابر

حدزد جابر
احباط تهريب مخدرات في حدود جابر
صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك حدود جابرو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب (800) ألف حبة كبتاجون قادمة من سوريا عبر المركز الحدودي . اضافة اعلان

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب (800) ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخباة ضمن بضائع بهدف التهريب حيث تم تفتيشها بشكل دقيق، وبعد الاشتباه بها عثر على الكمية المذكورة. حيث تم تنظيم الضبط بها حسب الاصول وتسليمها لادارة مكافحة المخدرات تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني.  

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات  في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة وغيرها من المواد الممنوع دخولها عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحته او اقتصاده  على حد سواء. 
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