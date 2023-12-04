الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إخماد حريق كبير بساحة إطارات مستعملة في عمان (صور)

إخماد حريق كبير بساحة إطارات مستعملة في عمان
إخماد حريق كبير بساحة إطارات مستعملة في عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.

وبين الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء المتخصصة والتي تم إسنادها من دفاع مدني الزرقاء وقوات الدرك، بذلت جهوداً كبيرة ومضنية في عمليات مكافحة الحريق والتي مكنتهم من السيطرة عليه ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات بالأرواح، مشيراً إلى أنه تم فتح فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

اضافة اعلان



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تسول - (تعبيرية)

ضبط 392 متسولا ومتسولة في تشرين الأول الماضي

منذ 20 دقيقة
عمان

أجواء دافئة في معظم المناطق اليوم وأمطار غدا

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخضاونة

الخصاونة: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل أعمال الرياديين بالأردن

منذ20 ساعة
الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

حماية المستهلك تدعو المواطنين للابتعاد عن السلع الأجنبية

منذ21 ساعة
مدفأة غاز

الأمن يحذر من القاتل الصامت

منذ23 ساعة
عمان

أجواء مشمسة في معظم المناطق اليوم وأمطار مساء الثلاثاء

03 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

نتنياهو ما بين صموئيل الأول وحزقيال

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الانفعالات المؤقتة خطيرة جدا

ماهر أبو طير |اليوم

لن تهزم المقاومة

جهاد المنسي |اليوم

كي لا يصبح الناقل الوطني مشروع عطارات آخر: لنتريث ونراجع السياسة المائية جذريا

جواد عباسي |اليوم

الحرب والمناخ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حماس تقاتل خارج فلسطين وقطر وسورية ولبنان

سميح المعايطة |اليوم

عن ثورة التربية والتعليم وتحدياتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات | منذ11 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
 