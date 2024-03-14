الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إدارة السير تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الهادئة

شرطة النجدة
شرطة النجدة

أكدت إدارة السير على أهمية اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، لا سيما الخميس الأول من شهر رمضان والذي من المتوقع أن يشهد حركة مرورية أكثر من المعتاد على مختلف طرق المملكة.

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ودعت الإدارة عبر منشور على صفحتها على موقع "الفيسبوك" الالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة السرعات المقررة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الآمان بين المركبات.


كما دعت إلى استخدام الطرق البديلة عوضا عن الطرق الرئيسة المعروفة، في أوقات الذروة، للتقليل من الضغط والازدحام المروري، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأمكان العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.

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