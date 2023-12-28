إدانة طهران ودمشق لـ"المخدرات".. تصريحات أم فعل حقيقي؟

موفق كمال

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أثارت تصريحات لمصدر أمني سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، وبيان منفصل للسفارة الإيرانية في عمان، أمس، تدين عمليات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، تساؤلات خبراء ومحللين أردنيين حول كونها مجرد تصريحات إعلامية أم أنها ستأخذ طابعا جديا في الفترة اللاحقة؟.مصدر أمني سوري كان أعلن لوكالة "سانا" أن "الجهات المختصة ضبطت 200 ألف حبة كبتاغون و210 كف حشيش أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود السورية الأردنية".لكن هذه التصريحات، أثارت علامات استفهام عديدة، لدى محللين عسكريين تساءلوا: هل جاءت كردات فعل بشأن عمليات التهريب على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة؟، أم أنها ستأخذ طابعا جديا هذه المرة؟.8 مواجهات أردنية مسلحة جرت الشهر الحالي على الحدود مع سورية، نفذتها قوات حرس الحدود في مواجهة عصابات التهريب القادمة من سورية، والمدعومة من ميليشيات إيرانية، اتخذت من الجنوب السوري منطلقا لأعمالها الإجرامية، ما أدى لاستشهاد أحد أفراد قوات حرس الحدود وإصابة آخرين منهم.ولم يف تصريح مصدر امني سوري لـ(سانا) صباح أمس، بأن قوات الامن السورية، قبضت على 3 مهربين، بتغيير بوصلة التهمة الموجهة لسورية وايران في انهما يقفان خلف محاولات التهريب عبر الأردن، برغم تأكيد المصدر الامني السوري أن بلاده "تواصل عملها في مراقبة وملاحقة عمليات التهريب، وضبط الحدود، بهدف القضاء على هذه الظاهرة وكل من يحاول العبث بأمن سورية والدول المجاورة".وفي نطاق ما يكشفه بيان السفارة الايرانية في عمان صباح أمس، عن دعم إيران المطلق للأردن في محاربتها لظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود مع سورية، فإن تأكيدها بأن بلادها تحارب تجارة المخدرات، لا يعفيها من وجود أسلحة وموارد أخرى بأيدي المهربين الذين قبضت عليهم قوات حرس الحدود، وهي موارد تسليحية لا تتوافر للأفرد، بل لميليشيات منظمة، مدعومة من دولة او أكثر.وبدا بيان السفارة، الذي استغربت فيه ربط ما يجري على الحدود مع سورية الأردنية من تهريب للمخدرات مع إيران، محل تساؤل، ليس لأنه يحاول نفي التهمة بالاستغراب، بل لأنه يأتي في وقت تأكد فيه فشل عمليات اختراق الحدود الأردنية، ولم يأت هذا التصريح إلا بعد 8 محاولات لعصابات التهريب، بأسلحتها الميليشوية.وترفض السفارة في البيان اتهام إيران بخلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود المشتركة السورية الأردنية، مؤكدة أنها، تدين مرة أخرى ظاهرة "تهريب المخدرات"، وتعلن استعدادها الكامل للتعاون والتشاور مع المملكة في هذا المجال.لكن محللين رأوا، بأن ردة الفعل الإيرانية، بدت وكأنها محاولة لـ"ذر الرماد في العيون"، بقصد "إبعاد الشبهات عن سورية وإيران" في تورطهما بملف تهريب المخدرات الى الأردن، والذي أدخل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في حالة أقرب للحرب بمواجهة عصابات مخدرات، ذات التسليح المليشيوي.اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، لفت الى أن وسائل إعلام وضيوفها من محللين عسكريين وسياسيين، بينوا في تحليلاتهم أن مليشيات مدعومة من إيران، متورطة مباشرة بتنشيط أعمال تهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن، وهي كما هو معروف، تنتشر في مناطق جنوبية سورية محاذية للأردن، كمدينتي: درعا والسويداء.كما أفصح غالبية من حللوا المشهد على الحدود المشتركة مع سورية، بأن الجيش السوري، ضالع في دعم عصابات المهربين. هذه الاتهامات، لإيران وسورية، ارتفعت وتيرتها بعد عمليات التهريب الأخيرة.وقد أفصحت هذه العمليات، عن تورط جهات رسمية سورية تقف وراء المهربين لحمايتهم، وهذا ما كشفته موارد المهربين التسليحية واللوجستية، عن طريق نوعية الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم، بعد أن قبض عليهم حرس الحدود الأردني، وهي أسلحة لا يمكن للأفراد امتلاكها، بل هي أسلحة تستخدمها مليشيات ومنظمات ذات تدريب عسكري متقدم.ولفت الحسنات لـ"الغد"، أن تركيز الأردن حاليا، ينصب على وضع حد للجهات التي تسعى لزعزعة الأمن الوطني، وتحاول جعل الأردن "دولة كبتاجون" لإغراقها بالمخدرات، كما فعلت في سورية.وأشار الى ان إيران وسورية، تدركان بوضوح أنهما متهمتان بالوقوف خلف أنشطة عصابات تهريب المخدرات، وقد وصلتهما رسائل عسكرية وأمنية وإعلامية وسياسية أردنية، تبلورت أولا في عمليات صد حازمة لهذه العصابات، وملاحقتها، الى جانب حق الأردن بحماية حدوده من العابثين، وأنه يمتلك كل العناصر الحيوية لوضع حد لمن يحاول العبث بأمنه الوطني.واعتبر الحسنات تصريح المصدر الأمني السوري لـ"سانا"، والبيان الصادر عن السفارة الإيرانية، بأنهما إشارتان محدودتان لإظهار حسن النوايا، وليسا فعلا عميقا ينهي هذا الملف بحسم، فما يزال هناك مصانع تنتج المخدرات ومستودعات تعبأ بها في سورية.وأشار الى أن المطلوب من سورية، يتبلور باستئصال خلايا المخدرات على أراضيها، وان يكون ذلك جادا، حتى تثبت للجانب الأردني، بأنها ليست شريكا في عمليات التهريب، وان تحافظ على التنسيق الأمني بشأن الحدود المشتركة والذي كان موجودا سابقا، موضحا أنه إذا كانت إيران جادة في بيانها، فعليها مساندة الجيش السوري، بمحاربة المخدرات، بخاصة وان ميليشياتها تعتمد كليا في تمويلها على المخدرات.اللواء المتقاعد طايل المجالي، اعتبر التبريران الإيراني والسوري، رد فعل طبيعي ومتوقع، لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها أمامهما، حول الاسلحة التي ضبطها حرس الحدود بأيدي عصابات المهربين (قذائف صاروخية والغام)، وهذه لا يستطيع افراد الحصول عليها، ولا تكون عادة الا في أيدي ميليشيات او جيوش، الى جانب ضبط 25 طائرة مسيرة. هذه الانواع من الأسلحة الى جانب التكتيكات العسكرية التي يستخدمها المهربون، تؤكد أن هناك جهات رسمية تقف وراء هذه العصابات.واضاف المجالي، أن الأردن نفذ صبره عندما غير قواعد الاشتباك مطلع العام الماضي، مشيرا الى انه مع كل هذه الإجراءات، ضبطت 90 مليون حبة مخدرة في ذلك العام، قائلا "لو جرى توزيع هذه الكمية على سكان الأردن ودول الخليج، لجعلت شعوبها مدمنين على المخدرات".وبين المجالي الذي امضى اطول فترات خدمته مديرا لمكافحة المخدرات، أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود أكثر من 200 مصنع لـ"الكبتاجون" في سورية، ناهيك عن الحشيش الذي يحضر من لبنان، ويمر في الأراضي السورية، لتهريبه عبر الحدود الأردنية.وأيده بذلك مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب العميد المتقاعد د. سعود الشرفات، إذ أكد أن الإجراءات السورية، ردة فعل تجاه الإجراءات الأردنية الحازمة على الحدود ضد جماعات التهريب من سورية، في ظل حملة مداهمات محلية ضد اوكار مهربين في عدة مناطق بالمملكة، بخاصة في البادية الشمالية الشرقية ومنطقة الرويشد، حتى الحدود العراقية والسعودية.وكذلك الأمر بالنسبة للرد الإيراني غير البعيد عن الطرف السوري، الذي يعمل أصلا بالإنابة عن الطرف الإيراني. لذلك جاء الرد متزامنا بالتوقيت وترتيب الأدوار، إذ نفذ الطرف السوري الشق العملياتي- العسكري من هذا الرد، بالتحرك العملي العسكري على الحدود ضد المهربين. بينما قام الجانب الإيراني بالجانب الدبلوماسي من الرد، بنفي ضلوعه في عمليات التهريب.وعلى العموم، فإن هذه الخطوة غير مسبوقة، وتحمل تطورا إيجابيا في الموقفين، بخاصة الإيراني. لكن صانع القرار السياسي في الأردن، يدرك بأن تهريب الأسلحة والصواريخ خط أحمر، وأن المطلوب لوقف عمليات تهريب المخدرات ومحاولة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريين برعاية إيران، ليس بالأقوال والتصريحات بل الأفعال على الأرض، وأن صبر الأردن بدأ ينفذ، ولا يحتمل أي نوع من التهديد لأمنه القومي، بخاصة في ظل الظروف الراهنة والحرب المشتعلة على غزة والأراضي المحتلة.