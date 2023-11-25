إدخال 15 شاحنة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

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أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة الجمعة، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.وقال رشوان في بيان صحفي فجر السبت، إنه تم إدخال 26 شاحنة إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.وأوضح رشوان، أن 15 شاحنة تم إدخالها للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة للمستشفى الميداني الإماراتي.وأضاف رشوان، أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابا يرافقهم 15 شخصا، و12 من المصابين الفلسطينيين جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى الإمارات وتركيا"، مشيرا إلى أن " 134 فلسطينيا كانوا عالقين في مصر عادوا إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".وذكر أن "الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع تم تحت إشراف مصري كامل".وأكد على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وأتى دخول هذه المساعدات في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، تشمل الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن أسرى فلسطينيين لديه.وقد أفرجت حماس الجمعة، عن 13 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما أطلق الاحتلال سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين بسجونه. فيما من المنتظر الإفراج عن المزيد من الأسرى من الجانبين خلال الهدنة.