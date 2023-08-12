السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

إرادات ملكية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين

إرادة ملكية
إرادة ملكية
صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين.

وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.اضافة اعلان

كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.-(بترا)
موجة حر- أرشيفية

الكتلة الحارة تقترب.. حرارة تلامس الـ50 10 آب 2023

مدينة عمان

الأردن: انخفاض أداء تحقيق التكافؤ بين الجنسين 10 آب 2023

مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)

تجديد 510 آلاف بطاقة تأمين صحي منذ بداية العام 10 آب 2023

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه في مركز البحوث الزراعية أمس - (بترا)

الفايز يطلع على دور مركز البحوث الزراعية 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مهرجان صيف عمان

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة شرارة

منذ5 ساعة
موجة حر

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات مئوية

منذ5 ساعة
64d5deb0321c6 (1)

صيف عمّان ينطلق الجمعة في حدائق الحسين

11 آب 2023
طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)

32.5 % من طلبة المدارس الحكومية في 3 محافظات يعانون صعوبات في الرؤية

10 آب 2023
عمال وافدون في أحد شوارع عمان- (أرشيفية)

"العمل": لا تغيير على تعليمات انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات

10 آب 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد"

10 آب 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ14 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 